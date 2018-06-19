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يلديرم: تنظيم "ب ي د/ي ب ك" بات في وضع قوي بدعم السلاح الأمريكي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:58 م
يلديرم: تنظيم ب ي د/ي ب ك بات في وضع قوي بدعم السلاح الأمريكي
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أسماء العزب
 
قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تنظيم "ب ي دي ب ك" بات في وضع قوي في عين العرب، والقامشلي، والحسكة بدعم السلاح الأمريكي، والهدف القادم جعل تلك المناطق آمنة

هذا وأعلن " يلدريم" أن الجيش التركي بدأ، اليوم الاثنين، مهمته في منبج بالعمل مع القوات الأمريكية من أجل تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، بعد أن توصلت أنقرة وواشنطن، مؤخرًا، لاتفاق على"خارطة الطريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك بي كا كا"، منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.
المزيد عن: يلديرم ي ب ك رئيس الوزراء التركي دعم أمريكي تنظيم ب ي د
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