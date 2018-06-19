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شهود عيان يؤكدون: الحوثيون يقتلون المدنيين في الحديدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:56 م
شهود عيان يؤكدون: الحوثيون يقتلون المدنيين في الحديدة
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 

قال شهود عيان من سكان في الحديدة، إن ميليشيات الحوثي قتلت مدنيين بينهم طفل أمام أسرته، بعد رفض دخولهم إلى منازلهم، فيما أكد مصدر ميداني انقطاع الإمدادات عن الميليشيات.

 

وقال سكان في تصريحات صحفية، إن "ميليشيات الحوثي الإيرانية أطلقت النار على أسرة وأوقعت بينهم قتلى وجرحى بعد رفض السماح لهم بدخول المنزل، وقتلت أحد الأطفال في حادث منفصل".

 

وذكر السكان، أن الميليشيات الحوثية اقتحمت منازل واحتجزت المدنيين فيها، واستخدمتهم دروعاً بشرية لمنع أي تقدم للقوات المشتركة.

 

وقصف طيران التحالف العربي آليات عسكرية ودمرها، فيما قال شهود، إن الحوثيين نقلوا عشرات القتلى والجرحى إلى وسط مدينة الحديدة.

 

وقال مصدر عسكري، إن عشرات الحوثيين أسروا داخل مطار الحديدة، بعد عملية نوعية تمكنت القوات المهاجمة من محاصرتهم داخله.

المزيد عن: داخل مطار الحديدة داخل المطار الحوثيين
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