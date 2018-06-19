المنتخب يحذر اللاعبين من الفنانين قبل لقاء روسيا

حذر مسؤولو المنتخب المصري، كافة اللاعبين من استقبال الفنانين في غرفهم الخاصة من أجل التقاط الصور التذكارية قبل ساعات من مواجهة روسيا مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات.





وأبلغ مسؤولو المنتخب اللاعبين بتوقيع عقوبات صارمة وقوية ضدهم في حالة عدم تنفيذ التعليمات، وذلك لفرض حالة من الاستقرار قبل اللقاء.





وتوجه عدد من الفانين لمؤازرة المنتخب المصري أمام روسيا، عقب الخسارة في اللقاء الأول أمام أوروجواي بهدف نظيف.