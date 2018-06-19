بث مباشر.. مشاهدة مباراة اليابان وكولومبيا يوتيوب youtube بدون تقطيع

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معلومات عن مشاهدة كولومبيا واليابان مباشر اليوم كولومبيا Vs اليابان، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : موردافيا أرينا ,احفيظ دراجي (بي إن سبورت 1) + محمد بركات (بي إن سبورت 2) + سوار الذهب (بي إن 4K).





موعد مشاهدة كولومبيا واليابان يوتيوب مباراة كولومبيا واليابان في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





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