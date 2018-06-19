إذاعة مباراة مصر وروسيا باستاد طنطا مجانا

أكد محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، صباح اليوم الثلاثاء، علي إذاعة مباراة المنتخب المصري ونظيره المنتخب الروسي في الثامنة مساء، أمام الباب الرئيسي باستاد طنطا بالمجان ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا 2018.

وطالب إسماعيل الدكتور خالد الشرقاوي مدير عام المنشآت الرياضية، بالإعداد الجيد لاستقبال الجماهير لمشاهدة المباراة وتوفير مكان لائق، ذلك من مطلق الحرص القومي علي تشجيع المنتخب المصري للحفاظ على فرص الفراعنة في الوصول للدور الثاني.