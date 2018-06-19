عاجل.. وزير المالية يصدر بيانا بشأن "فرض ضريبة على عربات الفول"

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على عربات الفول، مؤكدا أنها إشاعة لا أساس لها من الصحة.





وقال في بيان له، إن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى حرصًا على تخفيف الأعباء على المواطنين.





وأشار إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة في مواجهة تلك الإشاعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام، وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادي، وهو أمر لن نسمح به لأنه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التي حققتها مصر.



