محمد حماقي يدعم المنتخب بروسيا (صور)‎

أقيم أمس حفل للفنان محمد حماقى سفير برنامج "تور اند كيور" للسياحة العلاجية بمدينة سان بطرسبرج روسيا لدعم المنتخب المصرى فى مبارياته بالدور الأول فى مونديال٢٠١٨، لدعم و تحفيز المشجعين المصريين المتواجدين بروسيا.





وذلك بحضور 3 آلاف شخص من الجمهور و المشجعين المتواجدين فى روسيا.





وقد كان الحفل تحت رعاية و تنظيم كل من "برايم فارما" الرائدة في دعم السياحه العلاجيه في مصر و "برايم تورز".





و أكد "حماقى" أن دخل الحفل كاملا سوف يتم التبرع به لدعم السياحة العلاجية في مصر و لدعم برنامج تور اند كيور لمكافحة فيروس سى، و أن هذه الحملة سوف تستمر بدعم سفرائها والمجتمع الدولي حتى تحقيق الهدف منها و هو القضاء تماماً على فيروس سي في جميع انحاء العالم.





واختتم كلمته متنياً لمنتخبنا القومي الفوز محافظاً علي أدائه المشرف الذي بدأ به فاعليات المنديال.



