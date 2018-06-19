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محمد حماقي يدعم المنتخب بروسيا (صور)‎

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:42 م
محمد حماقي يدعم المنتخب بروسيا (صور)‎
حماقي
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منى صموئيل
 
أقيم أمس حفل للفنان محمد حماقى سفير برنامج "تور اند كيور" للسياحة العلاجية بمدينة سان بطرسبرج روسيا لدعم المنتخب المصرى فى مبارياته بالدور الأول فى مونديال٢٠١٨،  لدعم و تحفيز المشجعين المصريين المتواجدين بروسيا.

وذلك بحضور 3 آلاف شخص من الجمهور و المشجعين المتواجدين فى روسيا.

وقد كان الحفل تحت رعاية و تنظيم كل من "برايم فارما" الرائدة في دعم السياحه العلاجيه في مصر و "برايم تورز".

و أكد "حماقى" أن دخل الحفل كاملا سوف يتم التبرع به لدعم السياحة العلاجية في مصر و لدعم برنامج تور اند كيور لمكافحة فيروس سى، و أن هذه الحملة سوف تستمر بدعم سفرائها والمجتمع الدولي حتى تحقيق الهدف منها و هو القضاء تماماً على فيروس سي في جميع انحاء العالم. 

واختتم كلمته متنياً لمنتخبنا القومي الفوز محافظاً علي أدائه المشرف الذي بدأ به فاعليات المنديال.

محمد حماقي يدعم المنتخب بروسيا (صور)‎
محمد حماقي يدعم المنتخب بروسيا (صور)‎
محمد حماقي يدعم المنتخب بروسيا (صور)‎
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