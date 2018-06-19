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ماذا قالت الصحف الروسية عن منتخب مصر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:45 م
ماذا قالت الصحف الروسية عن منتخب مصر
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

أفردت الصحف الروسية مساحة واسعة لمباراة بلادها أمام منتخب مصر اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

 

وطرحت صحيفة نيوز سبورت بوكس الروسية، طرحت سؤالًا من يتفوق "القوة المصرية أم الروسية"، لافتة إلى أن بلادها لن تغادر المونديال بهذه السهولة.

 

أما صحيفة  سبورت ارينا، تسائلت هي الأخرى حول ما إذا كان محمد صلاح سيجلب لمصر الفوز الأول في البطولة أمام روسيا  اليوم قائلة: "عودة صلاح في مباراة روسيا  ستحل عدة مشاكل بالنسبة للمنتخب المصري".

 

وأوضحت، أن صلاح كان بإمكانه اللعب أمام أوروجواي إلا أن هيكتور كوبر  المدرب الأرجنتيني للفريق المصري فضل عدم المخاطرة به.

 

وأبرزت صحيفة أر سبوت الروسية تصريحات لكوربان برديف، مدرب فريق كازان الروسي السابق، الذي أشار إلى أن المنتخب الروسي لديه فرص أكبر في الفوز لقلة خبرة مصر.

 

وقالت الصحيفة: "منتخب مصر أمام أوروجواي كان اللاعبون يبحثون عمن يعطوا له الكرة، أما صلاح فلن يبحث عن أي شخص، سيفعل كل شئ بنفسه، لهذا تمكن خطورته".

 

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