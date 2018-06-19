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"بوزداغ": تركيا ليست قوية على الأرض وحسب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:45 م
بوزداغ: تركيا ليست قوية على الأرض وحسب
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أسماء العزب
 
قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن جهود أنقرة الدبلوماسية بشأن مدينة منبج السورية تُظهر مدى قوة تركيا على الساحتين العسكرية والدبلوماسية".

وأكد "بوزداغ"، خلال تصريحاته، اليوم، أن تركيا ليست قوية على الأرض وحسب، بل هي قوية أيضًا على طاولة المفاوضات، ونجحت في الحصول على نتائج بهذا الصدد.

وأوضح أن لديهم جدول زمني عن الإجراءات التي ستُنفذ خلال الأسبوع الأول والثاني، وحتى 90 يومًا والقوات التركية والأمريكية بدأتا تسيير دوريات مستقلة في منبج".

وأشار إلى أن القوات التركية والأمريكية ستواصل دورياتهما في منبج حتى التأكد من انسحاب عناصر "ب ي د ي ب ك"، وتطهيرها بشكل كامل من الإرهابيين"

المزيد عن: ليست قوية فحسب تسيير دوريات مستقلة تركيا الحكومة التركية
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