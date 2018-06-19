البورصة تفحص مستندات زيادة رأس مال الجيزة العامة للمقاولات

قالت البورصة المصرية ان شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 203.3 مليون جنيه الى 244مليون جنية بزيادة قدرهــــــــــــا 40.6 مليون جنيه موزعة على عدد 40.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد .





واوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ان الزيادة ستكون خصما من حصة المساهمين فى توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية بتاريخ 31/12/2017.





واضافت ان المستتدات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها و عرضها على لجنة القيد .





وفي أبريل الماضي، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري توزيعات الأرباح لعام 2017، بواقه سهم مجاني لكل 5 أسهم.





واقترح مجلس إدارة الجيزة توزيع أسهم مجانية على المساهمين عن 2017، بواقع سهم مجاني لكل 5 أسهم.





كانت المؤشرات المالية للشركة، أظهرت خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 9% لتبلغ 62.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 57.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح لشركة الجيزة العامة بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 203.3 مليون جنيه إلى 244.07 مليون جنيه عبر أسهم مجانية.



