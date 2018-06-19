تغييرات طارئة في تشكيلة الأرجنتين أمام كرواتيا

بدأ خورخي سامبولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني في التفكير الجاد نحو إجراء ثورة تغييرات بتشكيلة المنتخب بعد التعادل في اللقاء الأول مع إيسلندا بالمونديال.





ذكرت صحيفة سبورت، أن خورخي سامبولي ينوي عقد عدة تغييرات لتصحيح مسار المنتخب في محاولة للبحث عن الفوز أمام كرواتيا في اللقاء المقبل.





واشارت الصحيفة إلي أن سامبولي، يريد الدفع بلاعب الوسط كريستيان بافون على حساب انخيل دي ماريا، والذي تلقي العديد من الانتقادات بعد لقاء إيسلندا.





وأضافت الصحيفة، أن سامبولي سوف يعتمد على ماركو اكونيا في خط الوسط بدلاً من لوكاس بيلجيا، ليكون بجوار ماسكيرانو في نصف الملعب.





أما التغيير الثالث فهو، الدفع بمدافع إشبيلية ميركادو بديلاً من ماركوس روخو لإغلاق كافة المساحات على الثنائي الكرواتي بيرسيتش وريبيتش.