عاجل.. وزير المالية يوضح حقيقة تخفيض رواتب المديرين

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الوزارة، الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإداري للدولة.





وأكد في بيان لها، أن ما يتردد إشاعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارًا كاذبة وتدعي نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليس على الرأي العام.





وأشار إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة في مواجهة تلك الإشاعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام، وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادي، وهو أمر لن نسمح به لأنه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التي حققتها مصر.







