رصد محاولة غش عبر الهاتف المحمول في لجنة ثانوية عامة بدمياط

ضبط مراقبو لجان الثانوية العامة بدمياط، حالة غش في مدرسة المدينة المنورة التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، اليوم الثلاثاء، حيث تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول يستخدمه للغش، وتم تحرير محضر بالواقعة.



كما رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بدمياط، غياب 193 طالبا وطالبة عن امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ اليوم، حيث أن محافظة دمياط بها 9636 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمي علوم 2329 علمي رياضة و3482 أدبي، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.

