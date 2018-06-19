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إسبانيا: دعوات لمسيرات احتجاجية تضامنية مع نساء المغرب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:41 م
إسبانيا: دعوات لمسيرات احتجاجية تضامنية مع نساء المغرب
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أسماء العزب
 
شهدت إسبانيا دعوات لمسيرات احتجاجية تضامنية مع النساء المغربيات، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع دعوات مماثلة في المغرب، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وتحوّل العمل في حقول الفراولة في إسبانيا إلى كابوس يطارد آلاف النساء في المغرب العربي، بعد أن كشفت الحقول أسرارًا كانت مخفية في جوانبها، وانتشرت قضية ” التحرش جنسيا بعدد من النساء".

وفجرت نساء مغربيات مفاجئة حين تقدمن ببلاغات بشأن "تعرضهن لاعتداءات جنسية" في حقول الفرولة بمدينة "هويلفا" جنوبي إسبانيا.


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