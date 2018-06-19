عاجل.. بيان هام من "المالية" بشأن فرض ضرائب على أجهزة "آي فون"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أى ضرائب جديدة، تحت أى مسمى حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين.





وقال معيط، فى بيان منذ قليل، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمى التليفون الآيفون وغيره، وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنطقية انما هى اشاعات لا اساس لها من الصحة، لافتا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخبارا كاذبة وتدعى نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليس على الرأى العام.





وأشار وزير المالية، إلى أن الفترة الحالية تحتاج لتكاتف المجتمع مع الحكومة فى مواجهة تلك الاشاعات المغرضة التى تستهدف اثارة البلبلة لدى الرأى العام وتصدير مشاعر الإحباط والغضب من الوضع الاقتصادى، وهو امر لن نسمح به لانه يهدم جهود البناء والتنمية ويقلل من النجاحات التى حققتها مصر.





وأضاف الوزير محمد معيط، أن وزارة المالية ترحب بأى استفسار عن جميع جوانب عملها وسياساتها سواء من وسائل الإعلام أو حتى المواطنين العاديين فكلنا شركاء فى بناء مصرنا الغالية حتى نضعها فى المكانة اللائقة بين الأمم.



