إيناس عبد الدايم ناعية آمال فريد: الفنان يرحل بجسده ولكنه خالدا بأعماله

تنعي الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة الفنانة الكبيره أمال فريد التى رحلت صباح اليوم الثلاثاء 19 يونية عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض وقالت عبد الدايم ان اغصان شجرة المبدعين والعظماء من زمن الفن الجميل تتساقط ،ووصفتها بأنها أحد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية وطالما أمتعت الجمهور المصري والعربي بفنها وأضافت ان الفنان يرحل بجسدة ولكنه يبقي دائماً خالداً بأعماله في ذاكرة السينما والجمهور .





المعروف ان الفنانة الراحلة أمال فريد ولدت بالقاهرة في حي العباسية، حصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع ، دخلت الفن عن طريق مسابقة في مجلة الجيل، ثم رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين و أنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب، وكان أول عمل لها أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم "موعد مع السعادة"، ثم انطلقت بعد ذلك في السينما لتقوم بالبطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم ليالي الحب وكان عمرها آنذاك سبع عشر سنة، و اعتزلت الفن في أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصري كان يقيم في موسكو، فعاشت معه هناك، ثم عادت وعملت في فيلمين فقط.





وقررت الاعتزال نهائيًّا عام 1969، لها العديد من الاعمال السينمائية الخالدة منها موعد مع السعادة ، ليالي الحب، شياطين الجو،بنات اليوم، صراع في الحياة ،إمسك حرامى، ماليش غيرك، امرأة في الطريق، إسماعيل يس في الطيران، من أجل امرأة، حماتي ملاك، أم رتيبة، نساء محرمات، إحنا التلامذة، بنات بحرى، أبو أحمد،التلميذة، أنا وبناتي،الابن المفقود، حكاية جواز،جدعان حارتنا، ذكريات التلميذة، بداية ونهاية،ست بنات وعريس، معبودة الجماهير،جزيرة العشاق.



