"تعليم" سوهاج: غياب 2317 طالبا وطالبة عن امتحانات الفيزياء والتاريخ





ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343، بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"؛ حيث أن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.





كما يبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحاناتهم في المستشفيات 63 طالبا وطالبة مقسمين كالتالي: 58 طالبا وطالبة في مستشفى 57357، و3 طلاب في مستشفى الأورام بطنطا، وطالبان في معهد الأورام "ب".





أما عن عدد لجان سير الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية، فبلغت 1777 لجنة.