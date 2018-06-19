الفيزياء سببا لتعقير فرحة العيد لطلاب وأولياء أمور الثانوية العامة بالغردقة(صور)

سيطر الحزن، على طلاب الثانوية العامة، وذويهم، اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.



وعبر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم من صعوبة الامتحان، وانهيار أحلام أبنائهم قائلين ولادنا مستقبلهم ضاع.



ويؤدي نحو 2351 طالبا وطالبة، امتحانات الثانويه العامه بمحافظة البحر الأحمر، داخل 14 لجنة امتحانات بعد إضافة لجنتين جديدتين هذا العام وهى لجنة مدرسة المتفوقين بالغردقة، ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، كما يراقب على عملية الامتحانات 687 ملاحظ ثانوية عامة فى لجان المحافظة، كما تم تجهيز 23 استراحة لهم.