الدماطي يدفع بعدم جدية التحريات في "أحداث مكتب الإرشاد" وبطلان تحقيقات النيابة

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الاستماع لمرافعات الدفاع في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد" لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده فى إمداد مجهولين بالاسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقه مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل اي من المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم .





حيث دفع المحامي محمد الدماطي الحاضر عن عدد من المتهمين وهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ورشاد البيومي ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ببطلان استجواب المتهمين وعليه بالتالي بطلان أمر الإحالة لمخالفة الاستجواب لمخالفة نص المواد القانونية الجنائية .





ودفع الدماطي بانتفاء جريمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة لابتنائها علي تحريات باطلة وغير جدية .





ودفع بانتفاء عناصر الركن المادي من توافر علاقة السببية في جرائم القتل والشروع فيه .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.





كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.





وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم



