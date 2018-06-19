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سعر الريال السعودى في البنوك اليوم 19-6-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:06 م
سعر الريال السعودى في البنوك اليوم 19-6-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار
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استقر سعر صرف الريال السعودى في البنوك، اليوم الإثنين، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وبلغ سعر الريال السعودي، 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وعند نفس المستوي في بنك مصر. 

وسجلت العملة السعودية، أعلى سعر للشراء في بنك HSBC بنحو 4.78 جنيها، بينما قدم بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بنحو 4.76 جنيها. 

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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