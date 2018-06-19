المجموعة الأولى.. مصر والسعودية "صفر نقاط وأهداف" وتشيريشيف الهداف
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:19 ص
ريهام عبدالمحسن
انتهت منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.
شهدت هذه المجموعة مبارتين، هما : روسيا مع السعودية ومصر مع أوروجواي. وكانت المبارتين قويتين وشهدت منافسة وندية من المنتخبات الأربعة.
ويرصد الفجر الرياضي حصاد الجولة الأولى من هذه المجموعة.
- الترتيب : جاءت روسيا في المركز الأول برصيد 3 نقاط وجاءت أوروجواي في المركز الثاني بنفس عدد الرصيد من النقاط واحتلت مصر المركز الثالث بلا رصيد من النقاط وجاءت السعودية في المركز الرابع والأخير بنفس رصيد مصر.
- الهدافين : دينيس تشيريشيف - روسيا - هدفين
- عدد أهداف المجموعة : 6 أهداف
- أقوى هجوم : روسيا (سجلوا 5 أهداف)
- أقوى دفاع : روسيا وأوروجواي (لم يدخل مرماهم أية أهداف)
- أضعف هجوم : مصر والسعودية (لم يسجلا أية أهداف)
- أضعف دفاع : السعودية (مني مرماهم ب 5 أهداف)
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