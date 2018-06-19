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تغيب 195 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم في دمياط

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:21 ص
تغيب 195 طالبا وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة اليوم في دمياط
أرشيفية
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هند الشيال
 
رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، غياب 195 طالبا وطالب عن أداء إمتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة، على مستوى المحافظة، بينما لم يتم رصد حالات غش أو إثارة شغب في اللجان.

يذكر أن محافظة دمياط بها 9636 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمى علوم 2329 علمى رياضة و3482 أدبى، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.

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