مدرب الأهلي يدعم محمد الشناوي أمام روسيا

حرص مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء اتصال هاتفي بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر لتحفيزه قبل مواجهة روسيا المصيرية مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم.





وطلب مدرب حراس المرمى الجديد بالأهلي من الشناوي ضروة الهدوء والحفاظ على مستواه الذي ظهر به في المباراة الماضية أمام الأوروجواي ولكتابة تاريخ لنفسه، والمساهمة في تحقيق منتخب مصر على الفوز في المباراة المصيرية.