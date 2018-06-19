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قطار يدهس طفلا في المنزلة أثناء لهوه بمحطة السكة الحديد

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:20 ص
قطار يدهس طفلا في المنزلة أثناء لهوه بمحطة السكة الحديد
أرشيفية
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سالى رضوان
 
سادت حالة من الهلع بين المتواجدين بمحطة قطار المنزلة فى محافظة الدقهلية، إثر دهس قطار لطفل اثناء لهوة بمحطة القطار ونتج عن ذلك تهتك لكفة القدم اليسرى وشرخ فى الجمجمة وكسر فى الذراع.

على الفور انتقلت المحاسبة سكينة احمد جلال الوزير رئيس مركز ومدينة المنزلة مستشفى المنزلة العام لمتابعة حاله الطفل احمد عبد العال والاطمئنان على حالتة الصحية. 

وكان فى الاستقبال الدكتور اشرف مصطفى وتم عمل الاسعافات الاولية للطفل حتى نقلة الى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة وانتقل النقيب رمضان الحوفى لمعاينة الحالة وتحرر عن ذلك المحضزم للعرض على النيابة. 
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