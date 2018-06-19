قابس : يوم 21 جوان تركيز أول مجلس بلدي منتخب

ذكر والي قابس منجي ثامر في تصريح أدلى به اليوم لمراسل ( وات) أن الاستعدادات حثيثة لتركيز المجالس البلدية الجديدة وأن أول مجلس

بلدي سيتم تركيزه هو المجلس البلدي بقابس وذلك يوم الخميس 21 جوان 2018 على الساعة العاشرة صباحا ليتم بعد ذلك تركيز بقية المجالس بمعدل مجلسين في كل يوم.

وأوضح أن الولاية ستنظم يوم الغد دورة تدريبية حول إجراءات تنصيب المجالس البلدية الجديدة سيشارك فيها كل من الكتاب العامين للبلديات واكبر وأصغر أعضاء تلك المجالس سنا وذلك بغاية توفير كل العوامل التي تساعد على تركيز تلك المجالس في أحسن الظروف.

وأكّد الوالي أن الجهود منصبّة على تركيز المجالس البلدية الجديدة وعددها بولاية قابس 16 مجلسا في الآجال التي حددها القانون وهي أجال تمتد من 13 جوان الى 03 جويلية.



