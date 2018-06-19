تفاصيل مباراة كولومبيا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب كولومبيا، مع منتخب اليابان، يوم الثلاثاء 19-6-2018 في الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت Max 1 HD.





- بين سبورت Max 2 HD.





وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي كولومبيا واليابان، منتخب السنغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب بولندا الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.





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