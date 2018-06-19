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تفاصيل مباراة كولومبيا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:18 ص
تفاصيل مباراة كولومبيا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 
يلتقي منتخب كولومبيا، مع منتخب اليابان، يوم الثلاثاء 19-6-2018 في الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي كولومبيا واليابان، منتخب السنغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب بولندا الذي يعتمد علي لعب الكرات السريعة.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي من هنا


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