عملة الحظائر يعلنون عن تحركات احتجاجية جهوية ووطنية

أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحظائر عن دخول كافة عاملات وعمال الحظائر في وقفات احتجاجية جهوية يوم 21 جوان 2018 وتنفيذ اضراب وطني وتجمّع بساحة الحكومة بالقصبة يوم 10 جويلية القادم، للمطالبة بالحسم النهائي لملف حظائر ما بعد 2011

وأفاد المجمع في بيان له ان تنفيذ هذه الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي ستنطلق من دور اتحاد الشغل الجهوية في اتجاه مقرات الولايات والاضراب والتجمع الوطنيين يأتي بالنظر الى "رفض السلط المركزية التجاوب والحوار" اضافة الى "تواصل صمت الحكومة وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وأمام مجلس نواب الشعب بالتعهّد بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والحق في العمل اللائق".

وأكد التمسّك بمطلب كافة عمال حظائر ما بعد 2011 والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني يتفق عليه والذي تضمنته لوائح وبيانات سابقة معبرا عن رفضه سياسة الدولة في التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى وعلى رأسها ملف الحظائر الذي طالت حلحلته، حسب نص البيان.

ودعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحظائر الحكومة الى العودة الى التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تسوية نهائية عادلة لملف حظائر ما بعد 2011



