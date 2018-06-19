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ميليشيات الحوثي تحتجز المدنيين وتقوم بالتحقيق معهم في الحديدة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:16 ص
ميليشيات الحوثي تحتجز المدنيين وتقوم بالتحقيق معهم في الحديدة
ميليشيات الحوثي
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أسماء العزب
 

احتجزت ميليشيات الحوثيين، مدنيين في المناطق المحيطة بمطار الحديدة للتحقيق معهم واستخدامهم دروعا بشرية.

                   

وحولت ميليشيات الحوثي، بيوت المدنيين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.

 

وقد أعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربي، أبو زرعة المحرمي، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد التحالف العربي، فرضت سيطرتها الكاملة على مطار الحديدة.


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