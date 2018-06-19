ميليشيات الحوثي تحتجز المدنيين وتقوم بالتحقيق معهم في الحديدة

احتجزت ميليشيات الحوثيين، مدنيين في المناطق المحيطة بمطار الحديدة للتحقيق معهم واستخدامهم دروعا بشرية.

وحولت ميليشيات الحوثي، بيوت المدنيين في الحديدة إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.