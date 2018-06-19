محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان مواقف السيارات الأجرة (صور)

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، على القيام بجولة ميدانية على مواقف سيارات الأجرة العمومية، رافقه خلالها اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء محمد أبوالدهب، والعميد حمدى عبد النبى مدير ادارة المرور، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلى نقابة السائقين ومسؤلى مشروع مواقف السيارات.





وجاء ذلك للاطمئنان على انتظام حركة العمل بالمواقف العمومية والتأكد من التزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة والتى تم اعتمادها بعد اعلان قرارات مجلس الوزراء بتحريك أسعار المنتجات البترولية والتى أعقبها تحريك لأسعار وتعريفة أجرة نقل الركاب بمختلف خطوط المواصلات والنقل الداخلى.





وخلال الجولة استفسر المحافظ من المواطنين والركاب عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتأكد من عدم المغالاة أو الاستغلال وشدد على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بظهور أى شكل من أشكال الجشع أو الاستغلال للمواطنين كما أنه لن يسمح بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي.





وأشر إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لدراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب قبل تحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنيين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل من والى الإسماعيلية أو النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكل للتخفيف عن كاهل المواطنيين.



وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد واصل متابعة ردود الأفعال من خلال غرفة العمليات الرئيسية وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة منذ اللحظات الأولى لصدور القرار الوزارى بتحريك أسعار الوقود مع أعضاء اللجنة المختصة لدراسة واقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر والتى تم اعلانها مباشرة بمختلف وسائل الاعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.





وأكد المحافظ ضرورة وحتمية وجود رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات والزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواءا أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى وعلى جميع سائقى التاكسيات الالتزام بالتعريفة المقرر.