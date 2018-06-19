موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومشاهدة البث المباشر

يستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" ثاني لقاءات منتخب مصر في كأس العالم أمام روسيا، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر.





ويقود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح هجوم منتخبنا الوطني في المهمة الصعبة أمام روسيا وغينع على تحقيق الفوز لإحياء أمال الفراعنة في التأهل لدور الستة عشر من المونديال.





يريد الأرجنتيني هيكتور كوبر تحقيق أول ثلاث نقاط للفراعنة أمام روسيا من أجل حسم مصيره أيضا في مباراته الأخيره أمام السعودية متزيل المجموعة.





يتصدر منتخب روسسا المجموعة الاولى برصيد ثلاثة نقاط وبفارق الأهداف عن أوروجواي صاحبة المركز الثاني ثم يأتي بعدهم نتخب مصر ثم السعودية.





يحتاج منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز أو التعادل أمام روسيا من ثم الفوز على السعوديودة مع تسجيل فارق أهداف كبير من أجل حجز المركز الثاني في المجموعة الأولى.





ومن المنتظر أن يخوض هيكتور كوبر اللقاء بتشكيل مكون من: "الشناوي، أحمد حجازي، أحمد فتحي، علي جبر، محمد عبد الشافي، محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، عبدالله السعيد، تريزيجيه، مروان محسن".





ومن المقرر أن يت نقل مباراة مصر وروسيا عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1 و 2" المشفرة، بجانب قنوات أخرى مفتوحة ناقلة للمباراة مثل "تي آر تي 1" التركية.





يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي من هنا







