وزير الخارجية يلتقي بمونتريال بأبناء الجالية وبممثلي الهياكل التونسية بكندا

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أهمية الدور الموكول للجالية التونسية في دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بتونس في بلد الإعتماد، بما يساهم في دعم مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رائدة، وذلك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصاديّة والأمنيّة الراهنة التي تواجهها البلاد.

كما أبرز الجهيناوي، خلال لقاء أجراه مع عدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة في كندا، بفضاء دار التونسي في مونتريال، في مستهل زيارة العمل التي يؤديها إلى هذا البلد، عزم الوزارة على مواصلة بذل كل الجهود للإحاطة بأبناء تونس في الخارج، وتحسين الخدمات الإداريّة والقنصلية المسداة لهم، والإنصات لمشاغلهم ورعاية مصالحهم.

من جهتهم، عبّر أبناء الجالية عن جملة المشاغل التي تواجههم في بلد الإقامة، مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفاعلة في المجهود التنموي الوطني وتطوير الإقتصاد التونسي وخدمة صورة تونس في الخارج، وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الشؤون الخارجية إجتماعا تنسيقيا بممثلي البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية بكندا، والديوان الوطني التونسي للسياحة والخطوط الجويّة التونسية، تطرّق إلى السبل الكفيلة بإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على آداء هذه الهياكل، وتعزيز التواصل والتنسيق بينها وتحسين الخدمات المسداة إلى الجالية التونسية.

ودعا خلال الاجتماع إلى مزيد العمل على الترويج لتونس كقطب استثماري هامّ ووجهة سياحية متميّزة وآمنة، والتعريف بالحوافز والتشجيعات التي أقرتها لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات ومواصلة السعي إلى تطوير شبكة أصدقاء تونس خدمة لهذه الأهداف.

كما حث الجهيناوي على بذل مزيد من الجهد لتعزيز التّعاون اللامركزي، واستكشاف فرص جديدة للإستثمار والشراكة بين الجهات التونسية ومختلف المقاطعات الكندية.

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية، يؤدي زيارة عمل إلى كندا يومي 18 و19 جوان الجاري، هي الأولى لوزير خارجية تونسي منذ سنة 2010 ، وذلك بدعوة من نظيرته الكندية كريستيا فريلاند.



