اليوم الثلاثاء انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2018

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها، أنه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2018 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوالSMS)، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:

BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية

ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج.

وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 600 مليم.

يشار الى ان الاعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لسنة 2018 سيكون يوم الأحد 24 جوان 2018 بمختلف المعاهد العمومية.



