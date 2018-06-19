ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم الثلاثاء انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2018

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:13 ص
اليوم الثلاثاء انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2018
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها، أنه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2018 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوالSMS)، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم  الثلاثاء 19 جوان 2018، على الساعة العاشرة صباحا، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي:
BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية
ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة، ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. 
وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 600 مليم.
يشار الى ان الاعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية لسنة 2018 سيكون يوم الأحد 24 جوان 2018 بمختلف المعاهد العمومية.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
-
x
14:00
-
اليابان
بولندا
-
x
17:00
-
السنغال
روسيا
-
x
20:00
-
مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 11:40:00 AM