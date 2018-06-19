محمد صلاح في مرمى عنف "سيرجيو راموس" روسيا





يجيد مدافعو منتخب روسيا الالتحامات العنيفة وهو ما يهدد محمد صلاح نجم منتخب مصر قبل مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.





فيدور كودرياشوف صاحب الـ31 عاماً، يلعب فى مركز الظهير الأيسر لروسيا يتميز بالالتحامات العنيفة لاستخلاص الكرة لذلك على محمد صلاح الحذر منه إذا لعب في مركز الجناح الأيمن.





سيرجي إيجناشيفيتش صاحب الـ 38 عاماً وقلب دفاع روسيا يلجأ للعنف لتعويض تقدمه في العمر.





وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.



