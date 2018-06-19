عاجل.. ميليشيات الحوثي تقتل عائلة في الحديدة بدم بارد
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:10 ص
أسماء العزب
قتلت ميليشيات الحوثي، بدم بارد طفلًا عمره
12 عامًا ووالده أمام باقي أفراد العائلة في الحديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وقد نفذت ميليشيات الحوثي، منذ قليل، عمليات
انتحارية داخل مطار الحديدة، بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة عليه.
وقد نفذت ميليشيات الحوثي، منذ قليل، عمليات
انتحارية داخل مطار الحديدة، بعد سيطرة القوات اليمنية المشتركة عليه.
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