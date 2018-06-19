صدمة لمصر.. مباراة روسيا والسعودية مهددة بالإعادة

أعلن التليفزيون الألماني ARD مساء أمس، أن المنتخب الروسي تعاطي المنشطات خلال مواجهة السعودية في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العالم.





وكتب التليفزيون الألماني، أن المنتخب الروسي قد تعاطى عناصره المنشطات في كأس العالم 2014 وهناك قناعة أن ذلك مازال مستمراً حتى كأس العالم الحالية.





واشار التليفزيون الألماني إلي أنه في حالة تحقيق الفيفا في الأمر فسيتم إلغاء نتيجة المباراة واحتسابها للأخضر أو إعادتها على أقل تقدير.





فيما كتب حساب ألمانيا عبر تويتر، وهو حساب أنشئ بالتعاون مع الهيئات الرسمية السياحية في ألمانيا، أن المخابرات الروسية تتدخل لتغطي هذا الأمر على المنتخب الروسي، وأن الفيفا تقف مكتوفة الأيدي وغير قادرة على إثبات ذلك.





وكان المنتخب السعودي قد خسر لقاء الافتتاح بخماسية نظيفة من الدب الروسي في المجموعة الأولي من المونديال.



