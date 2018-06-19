وصول قيادات الإخوان في انتظار سماع مرافعة دفاعهم في "أحداث مكتب الإرشاد"

تستأنف بعد قليل الدائرة 11 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة سماع مرافعات الدفاع في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجى وعصام العريان وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده فى إمداد مجهولين بالاسلحه الناريه والذخائر والمواد الحارقه مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل اي من المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم.





وقد حضر المتهمين منذ الصباح الباكر وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة بإيداعهم قفص الاتهام الزجاجي.





وفي سياق متصل قد سمحت المحكمة بحضور الأهالي الذين دخلوا الي قاعة المحكمة والتفوا حول قفص الاتهام وتبادلوا الاحاديث مع ذويهم بلغة الاشارة للإطمئنان على أحوالهم.





وقد حضر حتى الآن جزء من فريق الدفاع على رأسهم المحامي محمد الدماطي والمحامي عبد المنعم عبد المقصود والمحامي أحمد يحيى.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوي.





كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.





وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.



