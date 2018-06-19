إصابة 4 طالبات تزامنا مع امتحاني الفيزياء والتاريخ في الدقهلية

هرعت سيارت اسعاف الدقهلية لنقل 4 طلاب على مستوى المحافظة مصابين بإغماءات وانهيار عصبى ومغص كلوى، تزامنا مع أداء الطلاب امتحان الفيزياء والتاريخ.



وصرح الدكتور هاني جميعة مدير مرفق اسعاف الدقهلية عن تلقيه اخطارا باصابة طالبه داليا احمد الطوبجى 19 سنه بهبوط عام والتى تؤدى امتحان بلجنه الشهيد ايمن الدسوقي وتم نقلها لمستشفي ميت غمر المركزى، الطالبه نورا اشرف الصعيدى 18 سنه مصابه بانهيار عصبى وتؤدى امتحنها بمدرسه شجرة الدر الاعداديه بنات باحد لجان الثانوية العامة، منى جمال ابراهي في مدرسه الاوندى باجا.



وكان مستشفى اجا المركزى فى محافظة الدقهلية الطالبه فايزة عاطف النجار 19 سنه طالبه ثانويه عامة مصابة مغص كلوى اثناء ادائها الامتحان فى مدرسة الاعدادية بنين بأجا



ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، اليوم الثلاثاء، سادس أيام امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨.



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"؛ حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبل