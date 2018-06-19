افضل القرى الريفية في النمسا

أفضل المدن الريفية في النمسا:



١- مدينة انسبروك (Innsbruck ):

تعتبر مدينة انسبروك من أجمل المناطق الريفية في النمسا، حيث تتميز المدينة بمناظرها الطبيعية الخلابة ووجود العديد من الأماكن الجبلية، ويأتي إليها أعداد كبيرة من السياح من أجل الاستجمام في الراحة والهدوء.



– تبعد مدينة انسبروك عن زيلامسي لحوالي ساعتين إلا ربع بالسيارة، وتبعد عن مدينة سالزبورغ بالقطار بساعتين.



أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها في انسبروك:

– زيارة مركز المدينة والأماكن الخاصة بالتسوق الموجودة في شارع تيريزا.

– يمكن الصعود على جبل انسبروك عن طريق ركوب التلفريك.



– زيارة حديقة حيوانات alpen zoo والاستمتاع بمشاهدة أنواع متعددة من الحيوانات



– التمتع بزيارة عالم شوارفسكي الواقع خارج انسبروك.



– الجلوس والتجول بجوار نهر ان ( Inn River )



٢- قرية تيرسي ( Thiersee )

قرية تيرسي قرية نمساوية هادئة وجميلة وتعتبر هذه القرية من أجمل القرى السياحية في النمسا ويوجد بها بحيرة ذات مياه زرقاء صافية



– يمكن الاستمتاع بزيارة هذه القرية لمدة يوم كامل.



– تبعد قرية تيرسي عن مطار موزارت سالزبورغ بحوالي سبعين كيلو متر



أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها في قرية تيرسي:

– القيام بجولة في بحيرة القرية

– التجول في المدينة القديمة.

– ركوب القوارب والجلوس بجوار البحيرة والتمتع بالمناظر الخضراء



٣- مدينة بادقاستين (Bad Gastein )

تعتبر من المدن الريفية الجبلية النمساوية التي يوجد بها العديد من الفنادق والمطاعم والخدمات الصحية

– تقع المدينة على مرتفع عالي جدا



– يوجد داخل المدينة شلال جميل جدا يصب في منتصفها وتتميز المدينة ببرودة الجو في فصل الصيف وذلك بسبب موقعها المميز



– وهي من المنتجعات التي يمكن زيارتها في فصل الصيف وفصل الشتاء حيث يمكن الاستمتاع بالتزلج على الجليد.



– يوجد في مدينة بادقاستين حوالي خمسة عشر عينا من المياه الساخنة



– تبعد المدينة عن مدينة زيلامسي ومدينة سالزبورغ بحوالي ساعة ونصف بالقطار



أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها في في المدينة:



– التمتع بزيارة الشلالات.



– ركوب التلفريك.



– زيارة المنتجعات ومشاهدة الفنادق الصحية.



– عمل جلسات علاجية في المياه الساخنة.



_ القيام بجولة داخل المدينة وزيارة المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق



٤- زيلام سي ( ZELL AM SEE )

تقع مدينة زملاسي في جنوب غرب مدينة سالزبورغ وهي مدينة ريفية تتمتع بانتشار البحيرات والمناظر الطبيعية فيها.



– كما يوجد بها الفنادق البسيطة المميزة حيث أن مبنية على شكل صغيرة متقنة البناء.



– أهل القرية بتنيزون بطيبتهم وحبهم كما أنهم متعاونون



– يمكن التجول بين الشلالات او الجلوس على شاطئ البحيرات ومشاهدة الصيادين وهم يصطادون السمك.



– يمكن استئجار قارب صغير للتجول في البحيرة والقيام ببعض الرياضات المائية



– يمكن التجول وزيارة الجبال القريبة



٥- مدينة باد هوف قاستين (bad hofgastein )

– تعتبر أقل المدن الريفية النمساوية شهرة، وتتميز المدينة بأجوائها الرائعة في فصل الصيف والبرودة في فصل الشتاء ولذلك فهي تعتبر من المدن التي يمكن ممارسة التزلج فيها.



– كما يوجد بها العديد من الأماكن الترفيهية والأماكن التي يمكن الاسترخاء فيها.



– تبعد المدينة عن سالزبورغ وزيلامسي بمدة ساعة او ساعة ونصف بالسيارة وتبعد عن قاستن بحوالي ستة كيلوات فقط وتقع في بطن الوادي



أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها في المدينة:



– الاسترخاء في الأماكن الصحية والفنادق



– زيارة الحديقة العامة.



– زيارة معالم المدينة







تتميز القري الريفية في النمسا بطبيعتها الخضراء الجميلة ووجود البحيرات والمناظر الطبيعية الخلابة، كما يوجد بها العديد من الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق المميزة.