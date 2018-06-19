سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-6-2018 في بنك عودة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك عودة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها.





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



