هيئات مقدسية: لا صلاحية للاحتلال الإسرائيلي بإدارة شؤون المسجد الأقصى

رفضت هيئات إسلامية في مدينة القدس المحتلة، ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من اعتداءات وتدخّل في إدارة شؤون المسجد الأقصى، مؤكدة أن لا صلاحية لها في هذا المكان.



وأوضح الهيئات في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء أن سلطات الاحتلال تتطلع إلى السيطرة على الجانب الشرقي من المسجد الأقصى بما في ذلك منطقة “باب الرحمة”.



وأضاف الهيئات الموقعة على البيان وهي "مجلس الأوقاف، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الأوقاف الإسلامية " أن الاحتلال يُحاول منع حراس المسجد الأقصى التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية، من أداء واجباتهم الوظيفية في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الأقصى المبارك، بما في ذلك الأشجار المزروعة في باحاته.



كما أشارت إلى أن شرطة الاحتلال تحاول فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى بشكل تدريجي.



وأكدت الهيئات أن المسجد الأقصى هو ما أحاط السور من المصاطب والممرات والأشجار والمباني المسقوفة والمعقودة، ولا يمكن التنازل عن أي جزء منه.



وقالت في بيانها، إن المسلمين هم أصحاب الشأن والاختصاص والصلاحية في إدارة شؤون الأقصى، ممثلين بدائرة الأوقاف الإسلامية.



ورفضت الهيئات أي تغيير للواقع الذي كان عليه المسجد الأقصى في يونيو عام 1967، حيث حمّلت الحكومة الإسرائيلية “اليمينية” مسؤولية أي تجاوز بحق الأقصى.





وكانت شرطة الاحتلال قد قامت أمس بخلع أشجار الزيتون التي بنيت في تلة "باب الرحمة"، كما قامت على تخريب السلالم والمقاعد التي بنيت من حجارة الأقصى، كما نصبت نقطة مراقبة في المكان، وعرقلت عمل حراس المسجد الأقصى العاملين هناك، كما اعتقلت رئيس قسم الحراسة في المسجد الأقصى عبدالله أبو طالب.





