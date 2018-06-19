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آشير يواصل جولته العالمية في الهند

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:22 ص
آشير يواصل جولته العالمية في الهند
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الفجر الفني
 

يتابع النجم العالمي آشر رحلته العلاجية، حيث سافر بعد مصر إلى الهند لزيارة بعض المعالم السياحية بعيدًا عن ضفوط العمل والتحضيرات لمشاريعه الفنية المقبلة.

آشر شارك الجمهور ومحبّيه بصور من الرحلة ظهر فيها بأزياء هندية تقليدية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فحصد عشرات آلاف علامات الإعجاب والتعليقات.

الجدير ذكره أن آشر مرّ بفترة صعبة بعد انفصاله  عن زوجته جريس ميجال في شهر مارس من العام الماضي وذلك بعد زواج دام ما يقارب السنتين.

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