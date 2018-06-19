عاجل.. "بالغش اتجمعنا" تتداول أسئلة الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:25 ص
ريم محمود
تداول أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا"، أسئلة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، لطلاب الثانوية العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بعد بدء اللجنة بـ20 دقيقة.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء الامتحان، في مادتي الفيزياء والتاريخ، على مستوى ١٧٧٧ لجنة.
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