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عاجل.. "بالغش اتجمعنا" تتداول أسئلة الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:25 ص
عاجل.. بالغش اتجمعنا تتداول أسئلة الفيزياء والتاريخ
طلاب الثانوية
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ريم محمود
 
تداول أدمن صفحة "بالغش اتجمعنا"، أسئلة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، لطلاب الثانوية العامة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك بعد بدء اللجنة بـ20 دقيقة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء الامتحان، في مادتي الفيزياء والتاريخ، على مستوى ١٧٧٧ لجنة.

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