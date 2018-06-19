الجيش اليمني يمنع دخول الصحفيين مطار الحديدة حتى الانتهاء من التمشيط

منع الجيش اليمني الوطني، دخول الصحفيين مطار الحديدة بعد السيطرة عليه، حتى الانتهاء من عمليات التمشيط.

وقامت القوات اليمنية المشتركة، بعمليات تفكيك ألغام الحوثيين في منطقة مطار الحديدة، بعد أن فخخت ميليشيات أجزاء كبيرة من المطار.

وقد أعلنت مصادر يمنية، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المشتركة سيطرت على أجزاء واسعة من مطار الحديدة.