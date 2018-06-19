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محافظ الشرقية يتابع سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:23 ص
محافظ الشرقية يتابع سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء
اللواء خالد سعيد - أرشيفية
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اطمأن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والعودة للعمل واستئناف الأعمال.

وشدد المحافظ، على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات كافة، العمل وتلبية طموحاتهم ونيل رضاهم.

وأصدر تعليمات مشددة لأعضاء الجهاز التنفيذي بمتابعة كافة المشروعات المنفذة في مختلف قطاعات العمل مع سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

كما وجه، بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لتحقيق الانضباط في العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول وكذا رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإزالة اللافتات واللوحات غير المرخصة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.
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