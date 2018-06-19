مصر تتحدى روسيا في مباراة الفرصة الأخيرة بالمونديال

يصطدم منتخب مصر في الساعة الثامنة مساء اليوم بنظيره الروسي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.





وتُقام مباراة اليوم علي ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج وسط حضور متوقع يتجاوز الـ ٧٠ ألف متفرج.





ويتصدر منتخب روسيا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوروجواي بينما مصر والسعودية بلا نقاط.





وتعد مباراة اليوم الفرصة الأخيرة لمنتخب مصر للحفاظ على حظوظ التأهل لدور الـ16 بالمونديال بعد الخسارة بهدف نظيف أمام أوروجواي في الجولة الأولى.





ويتسلح منتخب مصر بعودة نجمه محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا وتسببت في غيابه عن مباراة أوروجواي.





تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام روسيا





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي وأحمد حجازي وعلي جبر





خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه





خط الهجوم: محمد صلاح ومروان محسن ،





واعترف ستانيسلاف شيرشيسيف المدير الفنى لمنتخب روسيا بصعوبة مباراة اليوم فى ظل العودة المنتظرة لنجم منتخب مصر محمد صلاح بعد تعافيه من الاصابة.







