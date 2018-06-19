عاجل.. الجيش اليمني يسيطر على مطار الحديدة

أكد مدير العمليات بالجيش الوطني اليمني، السيطرة على مطار الحديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقدأعلنت مصادر يمنية، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات اليمنية المشتركة سيطرت على أجزاء واسعة من مطار الحديدة.

وأبلغت مصادر عسكرية يمنية في التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين وسكان محليون، بأن التحالف دخل المجمع الرئيسي لمطار الحديدة اليمني.