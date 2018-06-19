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جوليا بطرس تطرح "بكرا شي نهار" (فيديو)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:14 ص
جوليا بطرس تطرح بكرا شي نهار (فيديو)
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الفجر الفني
 
طرحت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس أغنية جديدة بعنوان "بكرا شي نهار" عبر موقع وتطبيق "أنغامي" وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "بكرا شي نهار" حققت إنتشارًا واسعًا منذ الساعات الأولى على إتاحة الإستماع إليها حيث بدأت جوليا بطرس تتلقى أصداءها من خلال تعليقات الجمهور عليها.

الجدير ذكره أن جوليا بطرس ستُحيي حفلين متتاليين، على مدى يومين في 21 و22يوليو المقبل ضمن فعاليات مهرجان  صور الدولي في جنوب لبنان.
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