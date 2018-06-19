"نيوميديا" تفوز بإعلانات طرق بني سويف مقابل 4 ملايين جنيه

فازت شركة "نيوميديا للإعلان" بمزايدة حق الانتفاع بإعلانات مداخل ومخارج وطرق مدينة بني سويف الجديدة، مقابل 4 ملايين جنيه لمدة 4 سنوات.



وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن 7 شركات ووكالات دعاية وإعلان تنافست على المزايدة، أبرزها وكالة دور فيست للإعلان، و"إم ثري للإعلان" وشركة جو أدفرتيز، و"رن واي للإعلان".



وأوضح أن الشركة الفائزة، سوف تتسلم المواقع، الشهر المقبل، على أن تخلي شركة "تراست" للإعلان إعلاناتها من مداخل ومخارج والميادين بالمدينة، على أن تسدد %25 من إجمالى قيمة المزايدة للجهاز خلال 60 يومًا.



وكشف "فتحي" عن تأهل 6 شركات مقاولات فنيًا بمناقصة رصف الشوارع الداخلية للمدينة، متوقعًا البت المالي لعروض الشركات خلال الشهر المقبل.



وأشار إلى أن أبرز الشركات المتأهلة بالمناقصة، "الوحدة للمقاولات" و"الوعد للمقاولات والتجارة"، و"جلوبال لأعمال الطرق والمقاولات"، و"المهندس للمقاولات"، و"سبأ لمشروعات الطرق"، و"المشروعات المتطورة للمقاولات".



وأضاف أن الأعمال تشتمل على رصف الطرق الداخلية للمدينة، ورفع كفاءة وصيانة الشوارع الفرعية والتى تربط بين أحياء المدينة. وتتراوح أطوال الطرق بين 1.2 و2.5 كيلومتر، ورفع كفاءة بعض الطرق خاصة بالأحياء الثانى والثالث والرابع بالمدينة.



وتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع 15 شهرًا من بدء أعمال التنفيذ. وخصص الجهاز 25 مليون جنيه بخطة العام الحالي للمشروع.

