مباراة مصر .. مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 اليوم | يلا شوت | كورة لايف

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معلومات تهمك عن مباراة مصر وروسيا

تقام المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج" غدًا الثلاثاء والموافق 19 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا اليوم





وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" عن إذاعتها لمباراة مصر وروسيا عبر البث الحي والمباشر على قناة "بي إن سبورت ماكس 1و2".





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