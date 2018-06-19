طلاب الثانوية بالسويس يدخلون لجانهم لأداء امتحان الفيزياء والتاريخ

دخل طلاب الثانوية العامة في السويس، اليوم الثلاثاء، لجان الامتحانات في المحافظة، والبالغ عددها 14 لجنة امتحانية لاداء الامتحان في مادة الفيزياء والتاريخ.



حيث قام رجال الشرطة والمشرفين على لجان الثانوية بالتأكد من هوية الطلاب قبل دخولهم مدارس المقامة بها امتحانات الثانوية بالمحافظة وتفتيش حقائب الطالبات.



وتستقبل لجان الثانوية العامة بالسويس في أحيائها الخمس نحو 4333 طالبًا وطالبة بواقع 4119 (طلاب نظاميون) و214 طلاب منازل، يؤدى طلاب الثانوية أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية في الساعة التاسعة صباحا.